رئيس وزراء إسبانيا: لا نستبعد أي فرضية حول انقطاع الكهرباء

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته “لا تستبعد” أي فرضية في شأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق الذي أغرق شبه الجزيرة الأيبيرية في حالة من الفوضى أمس الإثنين.

وقال سانشيز، خلال مؤتمر صحفي هو الثاني خلال يوم واحد وعقده بعد 11 ساعة من بدء الحادث الذي لم يتم تحديد أسبابه بعد، إنَّه “يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرُّ على ذلك، من دون استبعاد أيِّ فرضية أو أيِّ احتمال”.



وبعيد تصريح سانشيز، أعلنت شركة “آر إي إي” المشغّلة للكهرباء في إسبانيا فجر اليوم الثلاثاء أنّها تمكّنت من إعادة التيّار إلى أكثر من 61 في المئة في البرّ الرئيسي للبلاد.

وذكرت الشركة أنَّ 61.35 في المئة من التيار الكهربائي عاد، مشيرة إلى أنها «تواصل العمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في نظام الكهرباء».

وبدأ الانقطاع ظهر أمس الإثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.