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خارج الحدود

رئيس وزراء إسبانيا: لا نستبعد أي فرضية حول انقطاع الكهرباء

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فيتو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته “لا تستبعد” أي فرضية في شأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق الذي أغرق شبه الجزيرة الأيبيرية في حالة من الفوضى أمس الإثنين.

وقال سانشيز، خلال مؤتمر صحفي هو الثاني خلال يوم واحد وعقده بعد 11 ساعة من بدء الحادث الذي لم يتم تحديد أسبابه بعد، إنَّه “يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرُّ على ذلك، من دون استبعاد أيِّ فرضية أو أيِّ احتمال”.


وبعيد تصريح سانشيز، أعلنت شركة “آر إي إي” المشغّلة للكهرباء في إسبانيا فجر اليوم الثلاثاء أنّها تمكّنت من إعادة التيّار إلى أكثر من 61 في المئة في البرّ الرئيسي للبلاد.

وذكرت الشركة أنَّ 61.35 في المئة من التيار الكهربائي عاد، مشيرة إلى أنها «تواصل العمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في نظام الكهرباء».

وبدأ الانقطاع ظهر أمس الإثنين.

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