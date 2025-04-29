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خارج الحدود

مسؤول أمريكي يعلن سقوط طائرة إف-18 من على حاملة طائرات بالبحر الأحمر بنيران الحوثيين

حاملة الطائرات، فيتو
حاملة الطائرات، فيتو

أكد مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" بأن التقارير الأولية من موقع حادث سقوط طائرة مقاتلة من طراز "إف-18" من على متن حاملة طائرات أثناء وجودها في البحر الأحمر، أشارت إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" انعطفت بشدة لتفادي نيران الحوثيين، مما تسبب بسقوط المقاتلة.

ونقلت الشبكة تصريحات المسؤول الأمريكي دون الكشف عن هويته.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت البحرية الأمريكية سقوط طائرة مقاتلة من طراز "إف 18" من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وأضاف بيان البحرية: "كانت طائرة إف/إيه-18إي تحت عملية سحب نشطة في حظيرة الطائرات عندما فقد طاقم التحكم السيطرة عليها. وسقطت كل من الطائرة وجرار السحب في البحر. 

وقام البحارة المسؤولون عن سحب الطائرة باتخاذ إجراءات فورية للابتعاد عن الطائرة قبل سقوطها في الماء. وجارٍ حاليًا التحقيق في الحادث".

وكانت الطائرة بحسب البيان، تحاول الإقلاع من على متن حاملة الطائرات قبل سقوطها، ولم تتوفر مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وتعمل حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في منطقة البحر الأحمر برفقة قطعها الحربية، وتنطلق منها هجمات على مواقع للحوثيين في اليمن.

وكان مسؤولون أمريكيون، أكدوا أن حملة الغارات الأمريكية على الحوثيين في اليمن لم تحقق سوى نجاح محدود بتدمير إمداداتهم.

ونقلت شبكة ABC NEWS الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله: نفذنا 750 ضربة على الحوثيين منذ 15 مارس.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الحوثيين أسقطوا 7 طائرات مسيّرة عن بُعد من طراز "إم كيو 9 ريبر" منذ بداية مارس بينها 3 الأسبوع الماضي.

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سقوط طائرة مقاتلة إف-18 البحر الأحمر البحرية الامريكية الحوثيون

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