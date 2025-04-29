3 قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن انهيار منزل الشادر المنكوب

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، منذ قليل جهود قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ بموقع انهيار منزل مكون من طابقين بحي غرب متخذًا 3 قرارات عاجلة لتنفيذها فورًا.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة

في البداية قرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية متخصصة من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بحي غرب لمعاينة العقار المنهار والمباني المجاورة لتقييم مدى تأثرها واتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لضمان سلامة قاطنيها.

توفير الدعم العاجل والمساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين

ووجه أبو نصر أيضًا فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بسرعة توفير الدعم العاجل والمساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من الحادث بالإضافة إلى ذلك، أكد ضرورة توفير الرعاية الصحية الشاملة للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى حتى تماثلهم التام للشفاء.

ووجه محافظ أسيوط باستمرار جهود البحث والإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية في موقع الحادث حتى يتم العثور على الطفلة المفقودة أسفل الأنقاض والانتهاء من رفعها بشكل كامل.

انهيار منزل مأهول بالسكان بمنطقة الشادر

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ أبلغ محافظ أسيوط بوقوع انهيار للمنزل الواقع بشارع محمد متولي بمنطقة الشادر بحي غرب المدينة. وعلى إثر البلاغ، تحركت فرق الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الإنقاذ السريع بشكل فوري إلى موقع الحادث وقد تم فرض طوق أمني محكم حول المنطقة وفصل المرافق الحيوية عن العقار المنهار لضمان سلامة عمليات الإنقاذ الجارية.



وأسفرت جهود فرق الإنقاذ التابعة لمحافظة أسيوط وقوات الحماية المدنية عن إنقاذ سبعة أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتتواصل حاليًا عمليات البحث المكثفة عن طفلة لا تزال تحت الأنقاض.

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