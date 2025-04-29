بعد وشاية حمو بيكا به، العقوبة المتوقعة على رضا البحراوي بعد إحالته للتحقيق

تصدر المطرب الشعبي، رضا البحراوي، تريند “فيس بوك”، في الساعات الماضية، وذلك بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارًا بإحالته إلى لجنة التحقيق، على خلفية تداول فيديو منسوب إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للوائح النقابة المنظمة لسلوك الأعضاء، واتساقًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات بالتحقيق مع محمد مصطفى، وشهرته حمو بيكا.

وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، العقوبات المتوقع فرضها، على “البحراوي”، مؤكدًا أن عقب التحقيق، ستكون العقوبة هي مجرد مبلغ مالي، لأن الفيديو المتداول يعود إلى أكثر من خمس سنوات.

وأشار المصدر، إلى أن العقوبات، سيتم إعلانها، فور الانتهاء من التحقيق مع “البحراوي”، بمقر النقابة، مؤكدًا أنه من المقرر أن يحضر التحقيق الفنان مصطفي كامل، والممثل القانوني للنقابة.

وكان أوضح الدكتور محمد عبد الله أن نقابة المهن الموسيقية تلتزم بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وأكد المتحدث الرسمي أن النقابة ستواصل دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.

أزمة حمو بيكا

وكان مؤدي المهرجانات حمو بيكا علق على قرار وقفه عن الغناء وتحويله للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، بعد تداول فيديو له وهو يغني أغنية اعتبر أن فيها "إساءة" لمؤسسات الدولة.

وقال “بيكا” على صفحته على "فيسبوك": "صدر قرار بإيقافي من قِبل نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق. وبطبيعة الحال، فإنني أحترم هذا القرار الصادر عن النقابة والتزم به تمامًا. لكنني أرجو من النقيب المحترم، أستاذي الفنان الكبير مصطفى كامل، أن يُصدر قرارًا مماثلًا بحق كل مطرب يؤدي الأغنية نفسها، وأن يتم التحقيق معهم جميعًا كما حدث معي تمامًا".

وأضاف: "أنا أؤدي هذه الأغنية بشكل طبيعي، ولم أقصد بها المعنى الذي فهمه البعض أو تم الترويج له، أو غير ذلك من الكلام غير المنطقي الذي تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "المقصود من كلمات الأغنية هو أن الأم تخاف على ابنها وتدلله وتساعده، مثل أي أم في الدنيا. وهذه الأغنية "موال" قديم جدًّا، ولم يكن الهدف منها أبدا الإساءة لمؤسسات الدولة، ولا يجرؤ أحد على ذلك. أنا ابن هذا الوطن".

وختم حمو بيكا منشوره بالقول: “أؤكد احترامي الكامل لنقابة المهن الموسيقية وجميع قراراتها، كما أُعبر عن احترامي العميق لكل مؤسسات الدولة”.

نفق مظلم

ودخل مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، في نفق مظلم جديد، بعد إعلان إيقافه عن الغناء في الساعات الماضية، وذلك لاتهامه بتقديم أغنية اعتبرها الكثيرون مسيئة لمؤسسات الدولة.

في هذا السياق، كشف مصدر مسئول بنقابة المهن الموسيقية، التفاصيل الكاملة، للعقوبات المقرر توقيعها على “بيكا”، بعد خضوعه للتحقيق المقرر إجراؤه.

وقال المصدر لـ “فيتو”، إنه من الصعب أن يعود “بيكا” للغناء خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوقيع الكثير من العقوبات، الذى لم يتم الإعلان عنها مؤخرًا، بعد خروجه من السجن.

وأضاف المصدر أن “بيكا"، مطالب بتقديم اعتذار رسمي، للإساءة الذى قدمها في أغانيه الأخيرة، مشيرًا إلى أنها لم تكن الأغنية الأولى التي كانت تحتوي على إساءات كثيرة.

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