اليوم، وزير الاستثمار يشارك في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا (UFI MEA)

يشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا (UFI MEA) بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بقاعة نفرتيتي، بحضور 150 شخصية بارزة من كبار رجال الأعمال وصناع المعارض من أعضاء الاتحاد من أكثر من 20 دولة.

مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

تسلمت جمهورية مصر العربية رسميًّا رئاسة مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) خلفًا لتنزانيا، خلال الاجتماع السادس عشر للمجلس المنعقد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمة مسجلة في فعاليات الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء التجارة للاتفاقية، وقام المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي بتسلم رئاسة المجلس ممثلًا عن جمهورية مصر العربية ومنطقة شمال أفريقيا، وذلك بحضور فيليكس أنطوان تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية.





مصر تولي أهمية قصوى لتفعيل اتفاقية AfCFTA وتسريع وتيرة تنفيذها

وخلال كلمته، أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر تولي أهمية قصوى لتفعيل اتفاقية AfCFTA وتسريع وتيرة تنفيذها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المفاوضات الفنية العالقة، خاصةً ما يتعلق بقواعد المنشأ للقطاعات الحيوية مثل الملابس والسيارات، لضمان تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التجارة البينية.

كما دعا الوزير إلى عقد دورة وزارية متخصصة في مصر لحسم هذه النقاط الفنية، واقترح وضع خارطة طريق قصيرة المدى لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح كافة الدول الأعضاء

وأكد التزام مصر التام بدعم تنفيذ الاتفاقية والعمل مع الدول الإفريقية بروح الشراكة والتكامل.

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