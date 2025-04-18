أخبار مصر: وفاة تالفنان سليمان عيد، رد الزمالك على واقعة تيشرت زيزو، صدمة عن موعد انخفاض الليمون، زيلينسكي يستسلم لترامب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

توفي منذ قليل الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ونُقل إلى مستشفى بالإسعاف وتوفي به.

أول رد من الزمالك على صورة تيشرت زيزو تحت عجلات حافلة الفريق

رد مصدر بـ الزمالك على الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتواجد تيشرت أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، تحت عجلات أتوبيس الأبيض.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة، رياح وارتفاع جديد بدرجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباح الغد على الطرق السريعة والزراعية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

اليوم، غلق باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة"

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة غلق باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025، اليوم الجمعة الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٥.

ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى باليمن إلى 38 قتيلا و102 جريح

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف منشأة نفطية تديرها الجماعة في محافظة الحديدة إلى 38 قتيلًا، مؤكدة أن العدد غير نهائي.

بحبها، حسام حبيب يستغل ألبومه الجديد للحديث عن شيرين

كشف الفنان حسام حبيب، عن طبيعة علاقته بطليقته المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمات الأخيرة بينهما.

شعبة الخضراوات تكشف موعد انتهاء أزمة اسعار الليمون

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، السبب وراء ارتفاع اسعار الليمون لـ 120 جنيهًا وموعد انتهاء الأزمة.

قتلى ومصابون، لحظة إطلاق نجل قيادي أمني بأمريكا النار في جامعة فلوريدا (فيديو)

فتح نجل قيادي أمني كبير في الشرطة الأمريكية، النار، في جامعة ولاية فلوريدا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

مواجهات نارية في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2025

تحددت مباريات نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024/2025، بعد انتهاء منافسات إياب ربع نهائي البطولة، مساء الخميس.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية وقمة كرة اليد بين الأهلي والزمالك في الكأس.

بسبب زوار غزة، قرارات جديدة للسفارات الأمريكية بشأن التأشيرات

أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة منذ الأول من يناير 2007، في أحدث مسعى لتشديد فحص المسافرين الأجانب.

كمال أبو رية: توم كروز ممثل ضعيف وهذه رسالتي للجهات المعنية بشأن الطفل علي البيلي (فيديو)

تحدث الفنان كمال أبو رية عن مسلسل "لام شمسية" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، مبديًا إعجابه بالطفل علي البيلي، الذي لفت الأنظار بدور "يوسف" في المسلسل.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 16 مسجدًا في 6 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة 18 من أبريل 2025م، 10 مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، و6 مساجد صيانةً وتطويرًا.

إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا، خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 18 أبريل 2025 الموافق 19 شوال 1446 بعنوان: “إِذَا اسْتَنَارَ العَقْلُ بِالعِلْمِ أَنَارَ الدُّنْيَا”.

رضوخ زيلينسكي، ترامب يؤكد إنجاز اتفاق المعادن مع أوكرانيا ويحدد موعد الإعلان

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن الانتهاء من إنجاز اتفاق المعادن والتعاون الاقتصادي الذي يتفاوض بشأنه مع أوكرانيا.

بعد إثارته الجدل، سر لغز منشور حمادة هلال الغريب "مش مرتاح"

أثار الفنان حمادة هلال الجدل والقلق بين جمهوره، بعدما كتب منشورًا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي قال خلاله جملة “مش مرتاح”، مما جعل الكثير يتساءل حول قصده من وراء تلك الجملة.

زامبروتا يعلن إصابته بمرض نادر "قد يضطره إلى استئصال ساقيه"

كشف أسطورة كرة القدم الإيطالية جانلوكا زامبروتا أنه يواجه حالة طبية نادرة، سيحتاج بسببها إلى تقويم ساقيه وتركيب ركبتين اصطناعيتين، مع احتمال كبير أن يضطر إلى استئصال ساقيه وتركيب طرفين اصطناعيين كاملين خلال سنوات.

قتلى ومصابون في حادث تحطم تلفريك جنوبي إيطاليا (فيديو)

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وتعرض شخص لإصابة خطرة، الخميس، في حادث تحطم عربة تلفريك تقل سائحين في نابولي جنوبي إيطاليا.

كان هيجيلي انهيار عصبي وربنا يجمعنا في الجنة، بوست مثير من إيناس عز الدين بعد عودة قطتها

أصيبت المطربة إيناس عز الدين، بحالة هيستيرية من الفرحة بعد عودة قطة اختفت فجأة عن منزلها.

وفيات لهذه الفئة بنسبة 80 %، كارثة صحية بشأن مصير الناجيات من سرطان الثدي

أظهرت دراسة جديدة، أجريت في الدنمارك على مجموعة من الناجيات من سرطان الثدي، أهمية العوامل الصحية المختلفة في تأثيرها في فرص الشفاء والبقاء على قيد الحياة.

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