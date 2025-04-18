كان هيجيلي انهيار عصبي وربنا يجمعنا في الجنة، بوست مثير من إيناس عز الدين بعد عودة قطتها

أصيبت المطربة إيناس عز الدين، بحالة هيستيرية من الفرحة بعد عودة قطة اختفت فجأة عن منزلها.

وقالت إيناس عز الدين على صفحتها بـ"فيس بوك" بعد نشر صورة القطة: "توتو رجعت، أحمد لقاها دلوقتِ وجابها الحمد لله العلي العظيم لقيته داخل عليَّ بيها وقعت من طولي من فرحتي".



وأضافت: "أي نعم من رعبها وخوفها شرحت دراعاته وخاسة قوووووي وتعبانة بس رجعت لحضن أمها".



وتابعت إيناس وهي في حالة ذهول: "قسمًا بالله العلي العظيم أنا ما بنام وهيجي لي انهيار عصبي وبننزل نمشي ندور في الشوارع كلها زي المجانين بس ربنا رضى قلبي ولله الحمد ورجعها لحضن أمها".



واستطردت: "كمان رضى قلبي وأنقذت كل القطط اللي عندي ما عدا تلاتة ربنا يجمعني بيهم في الجنة بس أنقذت الباقي كلهم ولله الحمد ودي معجزة مع فيروس قاتل زي الكاليسي اللي أصابهم لدرجة إن الدكتور بيقول لي العدد ده إنقاذه إنجاز كبير".



واختتمت بوستها قائلة: "كل ده من فضل ورحمة ربنا بيَّ وبعيالي الغلابة المخلوقات الخرساء اللي ماحدش بيحس بيهم ولا يفهمهم إلا اللي بيحبهم، المولى عز وجل قال عنهم أمم أمثالكم ويا بخت من كان في قلبه ذرة رحمة".

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