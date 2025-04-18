بعد إثارته الجدل، سر لغز منشور حمادة هلال الغريب "مش مرتاح"

أثار الفنان حمادة هلال الجدل والقلق بين جمهوره، بعدما كتب منشورًا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي قال خلاله جملة “مش مرتاح”، مما جعل الكثير يتساءل حول قصده من وراء تلك الجملة.

وكشف مصدر مقرب من حمادة أن الأمر لا يدعو إلى القلق، حيث إنها اسم اغنية جديدة يستعد لإطلاقها حمادة هلال خلال الأيام القليلة القادمة، وما فعله هو مجرد دعاية للأغنية، لكن بطريقة تشويقية ومثيرة بشكل أكبر.

مسلسل المداح

من ناحية أخرى قال الفنان حمادة هلال، إنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل المداح، فلم يكن هناك تفكير من البداية في تقديم أجزاء من العمل، لكن شركة إم بي سي طلبت تقديم ٥ أجزاء من العمل، على طريقة ألف ليلة وليلة.

وأضاف حمادة خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، أنه يعتبر مسلسل المداح هو عمل مسلي وجميل، وهو مسلسل خارج الصندوق، لذلك تمسك به.

وأشار هلال أن المختلف في مسلسل المداح، هو وجود نجوم جدد في العمل بجانب نجوم العمل الأساسيين، فهو يستمتع بالتمثيل في مسلسل المداح وتجسيد شخصية صابر، ولكن الجزء الخامس كان ممتعا له بطريقة خاصة لأنه جسد شخصيتين في العمل شخصية جادالله وشخصية المداح.

وأوضح حمادة هلال أن هناك نجوم أبدوا في تجسيد دور الشيطان خلال المسلسل، منهم؛ سهر الصايغ، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب.

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