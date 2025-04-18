شعبة الخضراوات تكشف موعد انتهاء أزمة اسعار الليمون

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، السبب وراء ارتفاع اسعار الليمون لـ 120 جنيهًا وموعد انتهاء الأزمة.

السبب وراء ارتفاع أسعار الليمون

وقال "النجيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أزمة الليمون بسبب إصابة 50% من الأشجار وتدنى الإنتاجية مع أدى الي ارتفاع الأسعار.

وأضاف: "قلة المعروض من الليمون انعكست على الأسواق عدم الاتاحة وبالتالي ارتفاع الأسعار".

موعد انخفاض اسعار الليمون

وأكد: أن أزمة ارتفاع اسعار الليمون مستمرة حتى أغسطس المقبل، ومع دخول الإنتاج الجديد لا سيما في محافظة البحيرة ستتراجع الأسعار.



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