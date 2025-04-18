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رياضة

أول رد من الزمالك على صورة تيشرت زيزو تحت عجلات حافلة الفريق

تيشرت زيزو تحت عجلات
تيشرت زيزو تحت عجلات حافلة الفريق، فيتو

زيزو، رد مصدر بـالزمالك على الصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتواجد تيشرت أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، تحت عجلات أتوبيس الأبيض. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع، خاصة أن الأخير دخل في أزمة كبيرة مع مجلس إدارة الأبيض بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي. 

 

تيشرت زيزو تحت عجلات حافلة الزمالك 

وقال المصدر: “الصورة المتداولة كانت أثناء وجود باص لاعبي الزمالك في الموقف المخصص له بإستاد برج العرب خلال إقامة مباراة الزمالك وسموحة في كاس عاصمة مصر، ولم تكن الصورة قبل أو بعد المباراة”.

وتابع: "لا صحة لما يتردد عن تعمد وضع تيشيرت زيزو اللاعب الحالي بالفريق بغرض الدهس عليها من جانب لاعبي وإداريي الفريق". 

وواصل: "ويبدي مسؤولي نادي الزمالك استياءهم من اللجوء إلى هذه الأساليب غير الأخلاقية، وأكدوا أهمية تحري الدقة وعدم تعمد افتعال أزمات لأهداف لا تعبر عن قيم الرياضة". 

 

بعد إزالتها، حقيقة إعادة صورة زيزو مع أساطير الزمالك بملعب الناشئين 

فيما كشف مصدر في نادي الزمالك، حقيقة إعادة صورة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على جدران ملعب الناشئين. 

ووضع نادي الزمالك مجموعة من صور أساطير النادي على جدران ملعب الناشئين، قبل أن يقوم عمال النادي بإزالة صورة زيزو بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي. 

وانتشرت صور لملعب الناشئين في الزمالك خلال الساعات الماضية ويتواجد بها صورة لـ زيزو مما يعني أن إدارة الزمالك قررت إعادة وضع الصورة مرة أخرى.

 

حقيقة إعادة صورة زيزو بملعب ناشئين الزمالك 

وقال المصدر إن الصور المتداولة هي صور قديمة لملعب الناشئين. 

وواصل المصدر: لم يتم وضع صورة زيزو مرة أخرى مع أساطير النادي والإدارة لم تعطِ قرارا بذلك. 

 

الزمالك يعلن موعد التحقيق مع زيزو في بيان رسمي

وكان نادي الزمالك، قد أعلن في بيان رسمي إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإخطاره بالتغيب عن الحضور للنادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

ويأتي ذلك في أول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.

وتضمن بيان الزمالك إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.

وفي نفس الإطار، أرسل نادي الزمالك خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتى نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفًا لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخليًّا وخارجيًّا. 

 

تعرف على رد نادي الزمالك على محضر زيزو

فيما رد نادي الزمالك على المحضر الذي حرّره اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” مؤخرًا، والذي أشار فيه إلى شعوره بعدم الأمان، ما دفعه لعدم الحضور إلى تدريبات الفريق، مؤكدًا أن النادي يوفر كامل الحماية للاعب وجميع عناصر الفريق. 

وأوضح مسؤولو الزمالك أن الجهاز الأمني بالنادي يؤدي دوره على أكمل وجه، ويحرص على تأمين اللاعبين بشكل دائم سواء داخل النادي أو خلال التنقلات والمعسكرات.

 

أبواب النادي مفتوحة أمام زيزو في أي وقت

وأضافوا أن أبواب النادي مفتوحة أمام زيزو في أي وقت، وأن الإدارة تنتظر انتظامه في التدريبات من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الفني. 

وأشار مسؤولو النادي إلى أن الزمالك نادٍ كبير يحترم جميع لاعبيه، ويعمل دائمًا على تهيئة أفضل الأجواء لهم داخل وخارج الملعب، كما أن النادي لن يتوانى في اتخاذ أي إجراءات تضمن راحة وسلامة لاعبيه. 

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