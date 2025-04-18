كمال أبو رية: توم كروز ممثل ضعيف وهذه رسالتي للجهات المعنية بشأن الطفل علي البيلي (فيديو)

تحدث الفنان كمال أبو رية عن مسلسل "لام شمسية" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، مبديًا إعجابه بالطفل علي البيلي، الذي لفت الأنظار بدور "يوسف" في المسلسل.

وقال كمال أبو رية خلال حواره مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر نجوم إف إم: "الشاب الجميل الصغير علي البيلي ما شاء الله عليه متوقع له مستقبل عظيم. أنا طبعًا مراقبه وهو بيعمل البروفة وهو هايل".

كما طالب، الجهات المعنية بالاهتمام بموهبة الطفل علي البيلي، على غرار الاهتمام الذي وجده النجم توم كروز من صناع الفن في أمريكا.

وكشف كمال أبو رية كواليس عن مشهد جمعه بالطفل علي البيلي في مسلسل "لام شمسية" قائلًا: "لما كلمته برقة في البروفة قال لي يا أونكل ممكن تشخط فيَّ علشان أتأثر، هو عايز يعيش حالة وشايف إن القاضي لما يشخط فيه هيرتبك ويعيط، وده غلط لأن القاضي عمره ما هيعمل كده مع طفل، وقلت له روح خد رأي الأستاذ المخرج".

كمال أبو رية في مسلسل لام شمسية، فيتو

كما كشف كمال أبو رية عن النصيحة التي قدمها لعلي البيلي في ذلك الموقف قائلًا: "قلت له لما تيجي تمثل مثل موقفك وما لكش دعوة باللي قدامك، عيش لحظتك".

وقال كمال أبو رية: "لما جهة تشوف شاب زي ده تهتم به وتدعمه بعد سنتين و5 سنين زي الأمريكان، طلعوا توم كروز رمز لأمريكا وكسبوا من وراه مليارات".

وتابع: "توم كروز ممثل ضعيف بس إستايل لطيف وشكله قمر، وبقى نموذج للشباب الأمريكي في وقت من الأوقات".

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