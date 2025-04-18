زامبروتا يعلن إصابته بمرض نادر "قد يضطره إلى استئصال ساقيه"

كشف أسطورة كرة القدم الإيطالية جانلوكا زامبروتا أنه يواجه حالة طبية نادرة، سيحتاج بسببها إلى تقويم ساقيه وتركيب ركبتين اصطناعيتين، مع احتمال كبير أن يضطر إلى استئصال ساقيه وتركيب طرفين اصطناعيين كاملين خلال سنوات.

وكان زامبروتا، الفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا و3 ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس وميلان، عانى جسديًّا بشدة منذ اعتزل كرة القدم.

شارك المدافع السابق في 98 مباراة مع منتخب إيطاليا على مدار مسيرة استمرت 20 عامًا، تجنب خلالها الإصابات الخطيرة، إلا أنه واجه مشاكل صحية في السنوات الأخيرة.

ويعاني صاحب الـ48 عاما تقوسًا في الساقين، وهو مرض يجعلهما تنحنيان للخارج على شكل قوسين.

والمرض أكثر شيوعًا لدى الأطفال، لكنه سبب مشاكل لزامبروتا في السنوات الأخيرة، مما حير الأطباء عن سببه.

وقال لاعب برشلونة الإسباني السابق في مقابلة "بودكاست": "مع مرور الوقت أصبحت ساقاي مقوستين. خلال مسيرتي لم أتعرض لأي إصابات خطيرة. خضعت لثلاث عمليات جراحية على الغضروف الهلالي الداخلي (داخل الركبة)".

وأضاف: "اليوم أصبحت نموذجًا مختبريًّا للعديد من الجراحين" بسبب تقوس ساقيه.

ولا يزال زامبروتا قادرا على المشي، لكنه أقر أنه "بعد بضع سنوات سأضطر إلى ارتداء طرف اصطناعي كامل"، متحدثا عن "تدخل جراحي لإزالة الأجزاء التالفة من الركبتين واستبدالها ببدائل اصطناعية مصنوعة من المعدن والبلاستيك".

وأوضح: "تفاقمت المشكلة مع مرور الوقت بسبب بعض العوامل الوراثية وخلل في الغضروف الهلالي الداخلي، ربما كان عليّ البدء في العمل عليها مبكرا. سأخضع قريبا لجراحة في كلتا ركبتي".

وتابع زامبروتا: "زرت 3 أو 4 جراحين بارزين في إيطاليا لكنهم لم يتمكنوا من شرح كيفية حدوث تقوس الركبتين. سأخضع لعملية قطع عظم. باختصار سيُقوّمون ساقيّ بقطع قطع صغيرة من العظم من الأعلى والأسفل، وتركيب صفائح معدنية لتجنب الحاجة إلى تركيب طرف اصطناعي كامل الآن، مع أنني سأضطر إلى تركيبه خلال بضع سنوات".

وكان زامبروتا لاعبا مميزا في إيطاليا خلال فترة ناجحة مع منتخب بلاده، وساعد "الأتزوري" على الوصول إلى نهائي "يورو 2000"، واختير ضمن تشكيلة البطولة عندما توجت إيطاليا بكأس العالم 2006.

وبعد أن بدأ مسيرته مع كومو وباري، أمضى زامبروتا 7 سنوات مع يوفنتوس حيث فاز بلقبين للدوري الإيطالي وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، انتقل بعد ذلك إلى برشلونة، قبل أن يتوج بلقب ثالث في الدوري الإيطالي مع ميلان.

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