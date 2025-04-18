وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

وفاة سليمان عيد، توفي منذ قليل الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ونُقل إلى مستشفى بالإسعاف وتوفي به.

وقال عبد الرحمن سليمان عيد نجل الفنان سليمان عيد على صفحته بـ"فيس بوك": “ إن لله وإن اليه راجعون أبويا في ذمة الله”.

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