رضوخ زيلينسكي، ترامب يؤكد إنجاز اتفاق المعادن مع أوكرانيا ويحدد موعد الإعلان

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن الانتهاء من إنجاز اتفاق المعادن والتعاون الاقتصادي الذي يتفاوض بشأنه مع أوكرانيا.

وتحدث الرئيس ترامب عن الموعد المرجح لإعلان وتوقيع الاتفاق الذي تتفاوض بلاده بشأنه مع أوكرانيا، وفق ما أوردته "رويترز".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، في إشارة فيما يبدو إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا: "لدينا اتفاق المعادن، وأعتقد أنه سيتم توقيعه يوم الخميس" المقبل.

ويسعى ترامب إلى إبرام اتفاق يسمح للولايات المتحدة بامتيازات تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية والمعادن المهمة في أوكرانيا وصور ذلك على أنه رد لمساعدات عسكرية قدمتها واشنطن لكييف في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وسافر الوفد الأوكراني إلى واشنطن قبل أيام لإجراء مفاوضات بعد أن عرضت إدارة ترامب اتفاقًا جديدًا موسعًا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي كان جالسا إلى جانب ترامب في المكتب البيضاوي، "ما زلنا نعمل على التفاصيل" وإن التوقيع قد يتم بحلول يوم الجمعة المقبل.

وأضاف "هو إلى حد كبير ما اتفقنا عليه سابقًا... حين كان الرئيس (الأوكراني) هنا، توصلنا لمذكرة تفاهم. وانتقلنا مباشرة إلى الاتفاق الكبير، وأعتقد أنه اتفاق من 80 صفحة وهذا ما سنوقعه".

وفي وقت لاحق، قالت يوليا سفبيريدنكو، النائب الأول للرئيس الأوكراني ووزيرة الاقتصاد إن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا، الخميس، مذكرة إعلان نوايا كخطوة أولية نحو إبرام اتفاق بشأن استغلال المعادن في أوكرانيا.

وكتبت سفبيريدنكو على منصة التواصل الاجتماعي إكس "يسعدنا أن نعلن عن التوقيع مع شركائنا الأمريكيين على مذكرة النوايا التي تمهد الطريق أمام اتفاق شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن أوكرانيا والولايات المتحدة قد توقعان مذكرة إعلان نوايا عبر الإنترنت اليوم الخميس.

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف اليوم الخميس: "هذا إعلان نوايا. ولدينا نوايا إيجابية وبناءة".

وأضاف أن الجانب الأمريكي هو الذي اقترح توقيع مثل هذه المذكرة قبل الاتفاق الشامل الذي سيتطلب تصديقا من البرلمان الأوكراني.

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