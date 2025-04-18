بحبها، حسام حبيب يستغل ألبومه الجديد للحديث عن شيرين

كشف الفنان حسام حبيب، عن طبيعة علاقته بطليقته المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمات الأخيرة بينهما.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وقال “حبيب” خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" أثناء الحديث عن ألبومه الغنائي الجديد: "أنا بحبها وبحترمها وبتمنى لها السعادة والنجاح دايمًا، وما عنديش أي مشكلة معاها".

كما تطرق حسام حبيب إلى مدى التعاون مع الهضبة عمرو دياب، حيث أبدى “حبيب” رغبته الكبيرة في التعاون مع الفنان عمرو دياب، واصفًا إياه بـ"الأسطورة".

وأضاف أنه يملك عدة أفكار موسيقية يرغب في عرضها على "الهضبة"، لكنه يقدِّر جيدًا أن عمرو دياب يخطط لكل خطواته بدقة وحرفية عالية.

ألبوم حسام حبيب الجديد

وفي بداية البث أعلن الفنان حسام حبيب عن اقتراب طرح ألبوم غنائي جديد مكوَّن من جزءين، يحتوي كل جزء منه على خمس أغانٍ.

وأوضح حبيب أن الجزء الأول سيتم إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة، فيما سيصدر الجزء الثاني في شهر أغسطس المقبل، مؤكدًا أن الألبوم يمثل له تجربة شخصية وفنية مميزة.

إنتاج مشترك

خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، أشار حبيب إلى أن الألبوم يأتي بتمويل مشترك بينه وبين شركة إنتاج كبرى، رافضًا الكشف عن اسمها حاليًا لكنه وعد بإعلان التفاصيل خلال الأيام المقبلة. وعبّر عن حماسه الكبير تجاه المشروع، مؤكدًا أنه يمثل محطة فارقة في مسيرته الفنية.

أغانٍ من القلب.. وتجربة وجدانية

عن طبيعة الألبوم، قال حبيب: دي أول مرة أحس إن الأغاني طالعة من جوايا فعلًا.. يمكن أكون موجوع بس مش مكسور.

كما أشار إلى أنه سيكشف عن مقاطع من بعض الأغاني خلال يومين أو ثلاثة، لإعطاء الجمهور لمحة أولى عن الطابع العاطفي والوجداني للألبوم.

ووصف العمل بأنه غير تجاري، ويعبّر عن مرحلتين مهمتين في حياته: الأولى تتعلق بفترة صعبة مر بها، والثانية تمثل بداية جديدة مليئة بالأمل والتجدد.

حسام حبيب يتحدث عن أغنيته "كدابة"

تطرق حبيب إلى النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة "كدابة"، والتي جاءت بعد غياب طويل عن الساحة.

وأوضح أنه كان مترددًا في تقديمها في البداية بسبب محتواها، إذ لا يحب الحديث عن المرأة بسلبية؛ لكنه أُعجب بها لاحقًا، وقرر إصدارها ليتفاجأ بردود الفعل الإيجابية من الجمهور.

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