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اليوم، غلق باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة"

اليونسكو، فيتو
اليونسكو، فيتو

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة غلق باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025، اليوم الجمعة الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٥. 

وتُمنح الجائزة، الممولة من حكومة اليابان، مرة واحدة كل عامين، وتتألف من ثلاث جوائز، تبلغ قيمة كل منها ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي، وتُكرَّم المبادرات التعليمية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصرَّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بأن الجائزة تُجسد أهمية الاستثمار في التعليم كأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على حرص الدولة المصرية على دعم المبادرات التعليمية المتميزة وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن الجائزة تُمثل فرصة مهمة لإبراز التجارب التعليمية المصرية الرائدة على الساحة الدولية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أن الجائزة تُشجع على التعليم التحويلي الذي يعالج أبعاد التنمية المستدامة بطريقة متكاملة، ويُقدم حلولًا مبتكرة قابلة للتكرار والتوسع.

للتعرف على تفاصيل الجائزة وآلية التقديم، يُرجى زيارة هذا الرابط.

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