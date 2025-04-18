ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى باليمن إلى 38 قتيلا و102 جريح

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف منشأة نفطية تديرها الجماعة في محافظة الحديدة إلى 38 قتيلًا، مؤكدة أن العدد غير نهائي.



وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، نقلًا عن مكتب الصحة في الحديدة، أن "حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية ارتفعت إلى 38 قتيلًا و102 جريح، في حصيلة غير نهائية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت جماعة الحوثي بأن 17 عاملًا وموظفًا قُتلوا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لسلسلة غارات استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي شمال غربي مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، مساء الخميس، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، مؤكدة أن الاستهداف يهدف إلى "حرمان الحوثيين من مصدر الوقود والإيرادات غير المشروعة التي موَّلت جهودهم لإرهاب المنطقة، على مدى أكثر من 10 سنوات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.