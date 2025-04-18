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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى باليمن إلى 38 قتيلا و102 جريح

قصف أمريكي على ميناء
قصف أمريكي على ميناء رأس عيسى اليمني، فيتو

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف منشأة نفطية تديرها الجماعة في محافظة الحديدة إلى 38 قتيلًا، مؤكدة أن العدد غير نهائي.


 وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، نقلًا عن مكتب الصحة في الحديدة، أن "حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية ارتفعت إلى 38 قتيلًا و102 جريح، في حصيلة غير نهائية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت جماعة الحوثي بأن 17 عاملًا وموظفًا قُتلوا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لسلسلة غارات استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي شمال غربي مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.


وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، مساء الخميس، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، مؤكدة أن الاستهداف يهدف إلى "حرمان الحوثيين من مصدر الوقود والإيرادات غير المشروعة التي موَّلت جهودهم لإرهاب المنطقة، على مدى أكثر من 10 سنوات".

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