قتلى ومصابون في حادث تحطم تلفريك جنوبي إيطاليا (فيديو)

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وتعرض شخص لإصابة خطرة، الخميس، في حادث تحطم عربة تلفريك تقل سائحين في نابولي جنوبي إيطاليا.

وأدى انقطاع الكابل الذي يدعم العربة إلى توقف كل من التلفريك الصاعد والهابط، أثناء عبورهما في مونتي فايتو ببلدة كاستيلاماري دي ستابيا بمدينة نابولي.

🇮🇹

Un teleférico 🚠 que conecta Castellammare di Stabia con el monte Faito se desplomó al romperse un cable en Nápoles📍

Hubo 4 decesos y 1 herido🕊️

El cable ahora se encuentra peligrosamente colgando desde una torre de transmisión eléctrica 🗼

©OAgretti#funivia pic.twitter.com/9Cg68AxkwA — Eco News | Oficial (@EcoNews2025) April 17, 2025

وقال محافظ نابولي ميشيل دي باري، إن التلفريك الصاعد إلى الأعلى تحطم في نهاية المطاف، مما تسبب في وقوع الضحايا، بينما تم إجلاء 8 سياح وعامل التلفريك.

واستجابت للحادث قوات الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية، إلى جانب رجال الإطفاء والشرطة وخدمات الحماية المدنية.

ووقع الحادث بعد أسبوع واحد فقط من إعادة افتتاح التلفريك، الذي يشتهر بإطلالاته على جبل فيزوف وخليج نابولي، للموسم الحالي.

🚨 cae teleférico en Monte Faito 🇮🇹



Un accidente este jueves dejó al menos 3 muertos, 2 heridos graves y una persona desaparecida. Las autoridades cancelaron todos los eventos de Semana Santa en la zona tras el impacto del suceso.#NewsOnDemand pic.twitter.com/0zZIRoiSnG — News On Demand (@OnDemand_News) April 17, 2025

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تعازيها للضحايا وعائلاتهم، وقالت إنها على اتصال مع رجال الإنقاذ بينما كانت في واشنطن، حيث التقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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