الاحتلال يهدم منشآت داخل مقر الأونروا بالقدس ويرفع العلم الإسرائيلي فوقه (فيديو)

نفذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، هدم منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

قوات الاحتلال ترفع العلم الإسرائيلي داخل مقر الأونروا

وأفادت مصادر محلية بحسب وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت مقر الوكالة بعد محاصرة الشوارع المحيطة وتكثيف تواجدها العسكري في المنطقة، وشرعت بهدم منشآت داخل مجمع الوكالة.

وأشارت المصادر إلى رفع قوات الاحتلال العلم الاسرائيلي داخل مقر "الأونروا" بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم.

نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل قطاع غزة

وعلى الجانب الأخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين: إن المشاركة القطرية والتركية في قوات الاستقرار بغزة، مستبعدة مطلقا.

وأضاف نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل قطاع غزة ونحن على أعتاب المرحلة الثانية في خطة ترامب.

وتابع نتنياهو: "لن يكون هناك جنود أتراك او جنود قطريون داخل قطاع غزة"، مشددا على أن "لدينا اختلافا مع أصدقائنا في الإدارة الأمريكية بشأن لجنة مستشاري غزة ولكن بحكم علاقتي كمقرب من الرئيس دونالد ترامب فنحن نعالج الأمر بالحوار".

خطة ترامب في غزة

واستطرد: "نحن على أعتاب المرحلة الثانية ضمن خطة ترامب في غزة والجيش يحتفظ بمواقع سيطرة على 53% من مساحة القطاع".

وفي وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته الرئيس المؤسس لمجلس السلام في غزة رسالة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في المجلس بصفة عضو مؤسس.

مجلس الأمن يدعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها يوم السبت الماضي: إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب القرار 2803، قرر دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف البيان أنه "في هذا الإطار، يجري إنشاء "مجلس سلام" وهيئاته، ليكون "مسؤولًا عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة".

