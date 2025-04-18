الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 16 مسجدًا في 6 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة 18 من أبريل 2025م، 10 مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، و6 مساجد صيانةً وتطويرًا.



وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 1298 مسجدًا، من بينها 872 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، 426 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13379 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و622 مليون جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:



محافظة البحيرة

إحلال وتجديد: مسجد الرحمن، عزبة بير العسل، قرية الحجر المحروق – مركز الدلنجات؛ مسجد سعد عويضة، قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير.

صيانة: مسجد الربعمائة الكبير، قرية دفشو – مركز كفر الدوار؛ مسجد عزبة الشرانيب، قرية كفر سنطيس - دسونس - أم دينار – مركز دمنهور.



محافظة أسيوط

إحلال وتجديد: مسجد تاج الدين، قرية منقباد– مركز أسيوط؛ مسجد أولاد رزق الله، قرية أبو كريم – مركز ديروط.

وفي محافظة الشرقية:

إحلال وتجديد: مسجد الرحمة، عزبة النجدي، قرية منشية رضوان – مركز أبو كبير.

وفي محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد: مسجد أبو عيد، الشواذلية، قرية منشأة عباس – مركز سيدي سالم؛ مسجد النور، قرية الحاج علي – مركز الرياض غرب.

وفي محافظة الغربية:

إحلال وتجديد: مسجد المغازي، قرية حوين – مركز قطور.



محافظة القليوبية

إحلال وتجديد: مسجد التقوى، عزبة محمود عبد الله، قرية دجوي – مركز بنها.

وفي محافظة الجيزة:

إحلال وتجديد: مسجد الحمد، قرية منية الرقة – مركز أطفيح.



محافظة الدقهلية

صيانة: مسجد عبد المجيد إسماعيل، قرية شبرا سندي – مركز السنبلاوين؛ مسجد جبر، قرية ميت تمامة – مركز منية النصر.



محافظة قنا

صيانة: مسجد آل فندي، قرية قصير بخانس – مركز أبو تشت؛ مسجد الحاج يوسف، قرية الشاورية – مركز نجع حمادي.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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