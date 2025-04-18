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رياضة

مواجهات نارية في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2025

مواجهات نصف نهائي
مواجهات نصف نهائي الدوري الأوروبي 2025،فيتو

الدوري الأوروبي، تحددت مباريات نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024/2025، بعد انتهاء منافسات إياب ربع نهائي البطولة، مساء الخميس.

وتنطلق منافسات نصف نهائي الدوري الأوروبي عن مرحلة الذهاب، يوم 1 مايو من الشهر المقبل، على أن تقام مرحلة الإياب يوم 8 مايو القادم.

 

مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو.

توتنهام هوتسبير ضد بودو جليمت.

 

وكان توتنهام هوتسبير حجز أول مقعد في منافسات نصف نهائي الدوري الأوروبي وذلك عقب فوزه على آينتراخت فرانكفورت بهدف دون رد.


كما تأهل أتلتيك بلباو إلى الدور ذاته وذلك عقب فوزه بهدفين دون رد على خصمه رينجرز الإسكتلندي.

وعلى ملعب "أولد ترافورد"  تمكن مانشستر يونايتد من الفوز على ليون بنتيجة 5/4، في مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية في مباراة مثيرة.

كما تأهل بودو جليمت النرويجي إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية عقب فوزه على لاتسيو الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، عقب انتهاء مجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-3.

 

نتائج مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي


توتنهام وفرانكفورت

الذهاب: تعادل 1/1.

الإياب: 1/0 لـ توتنهام.

 

أتلتيك بلباو ورينجرز

الذهاب: تعادل 0/0

الإياب: 2/0 لـ أتلتيك بلباو.

 

مانشستر يونايتد وليون

الذهاب: تعادل 2/2.

الإياب: 5/4 لـ مانشستر يونايتد.

 

لاتسيو وبودو جليمت

الذهاب: 2/0 لـ بودو جليمت

الإياب: 3/1 لـ لاتسيو، ليفوز بودو جليمت بركلات الترجيح بنتيجة 3/2.

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