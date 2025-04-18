قتلى ومصابون، لحظة إطلاق نجل قيادي أمني بأمريكا النار في جامعة فلوريدا (فيديو)

فتح نجل قيادي أمني كبير في الشرطة الأمريكية، النار، في جامعة ولاية فلوريدا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.



وقالت الشرطة الأمريكية إن منفذ الهجوم نجل نائب قائد شرطة (20 عامًا) استخدم سلاح الخدمة السابق الخاص بوالدته في إطلاق النار.

المتهم بإطلاق نار، فيتو

وأفادت السلطات بأنه تم العثور على السلاح في مسرح الحادث.

#BREAKING: Mass-shooting at Florida State University, at least 4 shot.



Story developing. pic.twitter.com/B3gyhv7LIl — Insider Wire (@InsiderWire) April 17, 2025

وذكر موقع "the daily beast" أن المسلح الوحيد يدعى فينيكس آيكنر، وكان طالبًا في جامعة ولاية فلوريدا وابن نائب في مكتب عمدة مقاطعة ليون (Leon County Sheriff’s Office).

وقال جيسون ترامباور قائد شرطة جامعة ولاية فلوريدا إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون على الأقل في حادث إطلاق النار بالجامعة.

ووفق وسال إعلام أمريكية، لم يكن القتيلان من الطلبة بالجامعة.

ويخضع خمسة أشخاص للعلاج في مستشفى "تالاهاسي ميموريال" كما يتلقى منفذ الهجوم رعاية طبية.

وقال الرئيس دونالد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "تم إطلاعي على إطلاق النار.. إنه شيء فظيع".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر طلابا يركضون للنجاة بحياتهم وسط زحام المرور، وبعد وصول رجال الأمن اقتادوا الطلاب إلى الخارج وأيديهم مرفوعة فوق رؤوسهم.

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