الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية وقمة كرة اليد بين الأهلي والزمالك في الكأس.

 

مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 عاما

كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو - 9 مساءً - بي إن سبورت 6 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد خيتافي - 9 مساءً - بى ان سبورت 3 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين ضد نانت - 8:45 مساءً - بي إن سبورت 4 HD

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود ضد ضمك - 6:05 مساءً - SSC EXTRA 2 HD.

أهلي جدة ضد الفيحاء - 6:20 مساءً - SSC EXTRA 1 HD.

القادسية ضد النصر - 8 مساءً - SSC 1 HD.

 

مواعيد مباريات الدوري القطري

السد ضد الأهلي - 5:30 مساءً

الشمال ضد الوكرة - 5:30 مساءً

أم صلال ضد العربي - 5:30 مساءً

الغرافة ضد الشحانية - 5:30 مساءً

الريان ضد نادي قطر - 5:30 مساءً

الخور ضد الدحيل - 5:30 مساءً

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

هاتاي سبور ضد قونيا سبور - 7 مساءً

جالطة سراي ضد بودرامسبور - 7 مساءً

 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

فيرنسي ضد بوافيستا - 4:30 مساءً

ريو آفي ضد سانتا كلارا - 4:30 مساءً

بورتو ضد فاماليكاو - 7 مساءً

سبورتينج لشبونة ضد موريرنسي - 9:30 مساءً

 

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

النصر ضد الشارقة - 6:30 مساءً

 

كرة اليد

الأهلي ضد الزمالك - 6 مساءً - Ontime sports 1

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مواعيد مباريات اليوم نانت الدوري السعودي كرة اليد كأس الأمم الأفريقية للناشئين رين ضد نانت

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