أخبار الفن اليوم: محمد رمضان يستعيد ناصر الدسوقي في "هتجيلي".. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة مين يا قلبي.. حقيقة إيداع الفنان محمود عبد الغفار بدار مسنين
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “هتجيلي” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
محمد رمضان يستعيد ناصر الدسوقي ويُفاجئ الجمهور بظهور ياسمين صبري في هتجيلي (فيديو)
طرح الفنان محمد رمضان أغنية هتجيلي وذلك علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.
رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة مين يا قلبي | فيديو
طرح المطرب رامي جمال منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “مين يا قلبي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.
موعد ومكان عزاء والدة زوجة رامي صبري
كشف المطرب رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن موعد ومكان عزاء والدة زوجته الراحلة، والتي وافتها المنية مساء أمس الأربعاء.
بحضور لفيف من المثقفين، انطلاق ندوة في حب صلاح أبو سيف بجمعية محبي الفنون الجميلة
انطلق، قبل قليل، ندوة في حب المخرج الراحل صلاح أبو سيف بجمعية محبي الفنون الجميلة، وذلك بحضور لفيف من المثقفين فى مقدمتهم الكاتب ناصر عراق، والفنان محسن احمد والناقد الفني محمود عبد الشكور، المخرج كمال مسعود، بالإضافة إلى حضور نجله محمد صلاح أبو سيف.
المخرج كمال مسعود: هذا سر إدراج أفلام صلاح أبو سيف ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية
تحدث المخرج كمال مسعود عن التجربة الفنية الثرية التي قدمها المخرج صلاح أبو سيف للسينما المصرية والعربية على مدار سنوات طويلة.
عصام السقا يتحدث لأول مرة عن دوره في "ريستارت" مع تامر حسني
تحدث الفنان عصام السقا، لأول مرة عن تفاصيل دوره في فيلم "ريستارت"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.
نقيب الممثلين يكشف حقيقة إيداع الفنان محمود عبد الغفار بدار للمسنين
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو، والتي يظهر بها الفنان محمود عبد الغفار وهو يبكي داخل دار رعاية المسنين الخاصة بالفنانين، وذهب البعض إلى أن عبد الغفار انتقل للإقامة بتلك الدار.
أحمد السعدني: مصر مليئة بالفنانين المبدعين
عبر الفنان أحمد السعدني عن شكره للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريمها لفريق عمل مسلسل لام شمسية، مؤكدًا أن كلماتها عن المسلسل كانت حافزًا قويًا لهم أثناء التصوير.
عمرو سعد يتحدث عن كواليس "سيد الناس" مع شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر
حل الفنان عمرو سعد ضيفا على الإعلامي شريف عامر في حلقة الليلة من برنامج “يحدث في مصر” على قناة mbc مصر.
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