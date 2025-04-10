أخبار الفن اليوم: محمد رمضان يستعيد ناصر الدسوقي في "هتجيلي".. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة مين يا قلبي.. حقيقة إيداع الفنان محمود عبد الغفار بدار مسنين

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “هتجيلي” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

طرح الفنان محمد رمضان أغنية هتجيلي وذلك علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

طرح المطرب رامي جمال منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “مين يا قلبي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.





كشف المطرب رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن موعد ومكان عزاء والدة زوجته الراحلة، والتي وافتها المنية مساء أمس الأربعاء.





انطلق، قبل قليل، ندوة في حب المخرج الراحل صلاح أبو سيف بجمعية محبي الفنون الجميلة، وذلك بحضور لفيف من المثقفين فى مقدمتهم الكاتب ناصر عراق، والفنان محسن احمد والناقد الفني محمود عبد الشكور، المخرج كمال مسعود، بالإضافة إلى حضور نجله محمد صلاح أبو سيف.





تحدث المخرج كمال مسعود عن التجربة الفنية الثرية التي قدمها المخرج صلاح أبو سيف للسينما المصرية والعربية على مدار سنوات طويلة.





تحدث الفنان عصام السقا، لأول مرة عن تفاصيل دوره في فيلم "ريستارت"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.





تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو، والتي يظهر بها الفنان محمود عبد الغفار وهو يبكي داخل دار رعاية المسنين الخاصة بالفنانين، وذهب البعض إلى أن عبد الغفار انتقل للإقامة بتلك الدار.





عبر الفنان أحمد السعدني عن شكره للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريمها لفريق عمل مسلسل لام شمسية، مؤكدًا أن كلماتها عن المسلسل كانت حافزًا قويًا لهم أثناء التصوير.

حل الفنان عمرو سعد ضيفا على الإعلامي شريف عامر في حلقة الليلة من برنامج “يحدث في مصر” على قناة mbc مصر.





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