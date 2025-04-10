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ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح "هتجيلي" اليوم، وجدل جديد حول الأغنية

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

 يطرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه المنفردة "هتجيلي" مساء اليوم الخميس عبر منصات الموسيقى وقناته الرسمية على يوتيوب، وسط تفاعل كبير من جمهوره، خاصة بعد الربط بين كلمات الأغنية وأزمته الأخيرة مع الفنانة ياسمين صبري.

 

بوستر الأغنية يثير التساؤلات

 وظهر بوستر الأغنية الجديدة لـمحمد رمضان  وهو يجسد شخصية تشبه "ناصر الدسوقي" التي قدمها في مسلسل "الأسطورة"، مشيرًا إلى فتاة وصفها بـ"المجنونة"، مما دفع الجمهور إلى ربط المشهد بأزمة سوء التفاهم التي حدثت بينه وبين ياسمين صبري خلال سحور جماعي، حيث وصفته بـ"ابني" فرد عليها: "مجنونة ولا إيه؟".

وكانت ياسمين صبري قد أوقفت الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد اعتذاره الرسمي عبر إنستجرام، حيث كتب لها: "لا عتاب بين الأحباب.. كل سنة وأنتِ طيبة"، فيما أكد محاميها أنها قبلت اعتذاره بعد التوصل إلى حل ودي.

ويأتي طرح الأغنية بالتزامن مع استعدادات رمضان للمشاركة في مهرجان "كوتشيلا" بأمريكا يوم 13 أبريل، حيث نشر كواليس البروفات، معلقًا: "أنا فخور بأن أكون بين كبار النجوم.. سنصنع التاريخ معًا".

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محمد رمضان و ياسمين صبري الفنان محمد رمضان محمد رمضان ياسمين صبرى

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