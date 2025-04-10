الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بحضور لفيف من المثقفين، انطلاق ندوة في حب صلاح أبو سيف بجمعية محبي الفنون الجميلة

ندوة فى حب صلاح
ندوة فى حب صلاح أبو سيف بجمعية محبي الفنون الجميلة

انطلق، قبل قليل، ندوة في حب المخرج الراحل صلاح أبو سيف بجمعية محبي الفنون الجميلة، وذلك بحضور لفيف من المثقفين فى مقدمتهم الكاتب ناصر عراق، والفنان محسن احمد والناقد الفني محمود عبد الشكور، المخرج كمال مسعود، بالإضافة إلى حضور نجله محمد صلاح أبو سيف.

المخرج صلاح أبو سيف

ويعد صلاح أبو سيف واحدًا من أشهر المخرجين المصريين والأب الروحي للسينما الواقعية في مصر واختارته جمعية تقنية دولية ضمن أفضل مخرجي العالم.

وبدأ صلاح أبو سيف حياته العملية في شركة النسيج في المحلة الكبرى وعمل في الصحافة الفنية في نفس الوقت ودرس العلوم المتعلقة بالسينما والموسيقى وعلم النفس والمنطق، وأخرج مسرحيات لفريق هواة من العاملين بالشركة وقادته الصدفة للالتقاء بالمخرج نيازي مصطفى الذي كان يصنع فيلمًا وثائقيًا بالشركة، وفوجئ باطلاع أبو سيف وساعده في العمل في ستديو مصر، ثم ذهب أبو سيف لدراسة السينما في إيطاليا وفرنسا قبل أن يعود ليعمل كرئيس مونتاج بـستديو مصر.. من بعدها انتقل صلاح أبو سيف بعد ذلك للعمل كمساعد مخرج، حيث شارك في فيلم العزيمة مع المخرج كمال سليم (إنتاج 1939)، ويُعتبر العزيمة هو أول فيلم في تيار الواقعية، كما أنه الفيلم الأول في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وقد قام ببطولته فاطمة رشدي وحسين صدقي.

ثم بدأت تجربته السينمائية بإخراجه فيلم “دايما في قلبي”، الذي ستعرضه قناة "سينما 2"، ضمن برنامج تكريمه في شهر ديسمبر، وهو من بطولة عماد حمدي وعقيلة راتب، وقصته مأخوذة عن رواية جسر واترلو، وتدور أحداثه حول فتاة يتيمة تعمل كمعلمة في دار أيتام، وتنشأ بينها وبين ضابط بحري علاقة حب، وعندما تعرف مديرة الدار بالأمر تفصلها من الوظيفة، فيما يسافر حبيبها في مهمة بحرية وتجد نفسها بلا مأوى أو مورد وتقبض عليها الشرطة.

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