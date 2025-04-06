الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد طرح أغنية مين يا قلبي لـ رامي جمال على المنصات الإلكترونية

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنيتين جديدتين من ألبومه الجديد مش لاقيكي، الإغنية الأولى بعنوان مين يا قلبي، ومن المقرر طرحها يوم الخميس 10 إبريل، والأغنية الثانية بعنوان مش مجرد حب ومن المقرر طرحها يوم الإثنين 14 إبريل، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.  

أغاني رامي جمال الجديدة 

أغنية مين يا قلبي من كلمات مصطفي حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع موسيقي محمود صبري 

وأغنية مش مجرد حب من كلمات رمضان محمد ومن ألحان محمود أنور وتوزيع أسامة الخطيب 

ألبوم رامي جمال 

وكان المطرب والملحن رامي جمال قد أعلن تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الجاري إلى موسم عيد الأضحي.

وكتب رامي منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل إن الألبوم يلحق يتسمع ".

اف: “وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت ف منها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شويه قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة اكتر ولا فرحانه اكتر ولا نص ونص”.

وطرح مؤخرا النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أغانيه بعنوان “حياتي الحلوة”.

أغنية حياتي الحلوة 

وأغنية حياتي الحلوة من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اغاني رامي جمال أغاني رامي جمال الجديدة رامي جمال

الأكثر قراءة

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

الحكومة تكشف مصير المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بعد عملية التطوير

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول

عدد حلقات مسلسل آسر للفنان باسل خياط

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منوعات

المزيد

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية