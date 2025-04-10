نقيب الممثلين يكشف حقيقة إيداع الفنان محمود عبد الغفار بدار للمسنين

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو، والتي يظهر بها الفنان محمود عبد الغفار وهو يبكي داخل دار رعاية المسنين الخاصة بالفنانين، وذهب البعض إلى أن عبد الغفار انتقل للإقامة بتلك الدار.

أشرف زكي يكشف الحقيقة

ومن جانبه، كشف الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في تصريحات خاصة، أن كل ما أشيع حول إيداع الفنان محمود عبد الغفار بدار رعاية المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، ما هو إلا أخبار لا أساس لها من الصحة

وأضاف زكي أن الفنان محمود عبد الغفار تولى إدارة دار رعاية المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية منذ إنشاءها عام 2022، حيث اختاره مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لهذه المهمة، نظرًا لخبرته الواسعة في إدارة المؤسسات منذ سنوات طويلة، حيث أنه كان يعمل مديرًا لبعض المؤسسات التجارية قبل دخوله مجال التمثيل.

وأوضح أشرف زكي أن مقطع الفيديو المنتشر لمحمود عبد الغفار وهو يبكي أمام أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، كان بسبب تجديد الثقة له في منصب إدارة الدار، والتي حقق بها نجاحا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

معلومات عن محمود عبد الغفار

يذكر أن الفنان محمود عبد الغفار ولد بمحافظة الجيزة عام 1961، وعمل بمجال التجارة وإدارة الأعمال لفترة طويلة، بعدها عمل بمجال التمثيل، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم "رشة جريئة" لأشرف عبد الباقي وياسمين عبد العزيز، وفيلم "بلية ودماغه العالية" مع محمد هنيدي وغادة عادل، وفيلم "يانا ياخالتي" وغيرها من الأعمال الشهيرة.

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