الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يستعيد ناصر الدسوقي ويُفاجئ الجمهور بظهور ياسمين صبري في هتجيلي (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

 

طرح الفنان محمد رمضان أغنية هتجيلي وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب 

أغنيةً  محمد رمضان الجديدة 

و فأجأ محمد رمضان الجمهور خلال كليب الأغنية بمشاهد بشخصية “ناصر الدسوقي” من مسلسل الأسطورة والذي عرض في عام2016، والذي كان يحب “تمارا” ياسمين صبري والتي تركته بسبب فقرة وعادت له مرة أخري بعدما أصبح رجل ثريا ولكنه رفضها.

 

 وكانت ياسمين صبري قد أوقفت الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد اعتذاره الرسمي عبر إنستجرام، حيث كتب لها: "لا عتاب بين الأحباب.. كل سنة وأنتِ طيبة"، فيما أكد محاميها أنها قبلت اعتذاره بعد التوصل إلى حل ودي.

 

ويأتي طرح الأغنية بالتزامن مع استعدادات رمضان للمشاركة في مهرجان "كوتشيلا" بأمريكا يوم 13 أبريل، حيث نشر كواليس البروفات، معلقًا: "أنا فخور بأن أكون بين كبار النجوم.. سنصنع التاريخ معًا".

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