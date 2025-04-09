وفاة والدة زوجة المطرب رامي صبري

أعلن المطرب رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدة زوجته “شيرين”.

وفاة والدة زوجة رامي صبري

وكتب رامي صبري قائلا: “لا إله الله، وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله”، دون أن يكشف موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على الراحلة أو موعد العزاء.



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