الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

عمرو سعد يتحدث عن كواليس "سيد الناس" مع شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر

عمرو سعد مع شريف
عمرو سعد مع شريف عامر، فيتو

يحل الفنان عمرو سعد ضيفا على الإعلامي شريف عامر في حلقة الليلة من برنامج “يحدث في مصر” على قناة mbc مصر.

 

ويتحدث عمرو سعد عن مسلسله الرمضاني الأخير “سيد الناس” والذي نافس بقوة هذا الموسم، وعن كواليس التعاون مع المخرج محمد سامي وغيرها من الموضوعات.

 

قصة مسلسل "سيد الناس"

ودارت أحداث مسلسل سيد الناس بعد موت زعيم عائلة أبو العباس، الذي يوصي ابنه جارحي بالعائلة وميراث العائلة. وهذا الإرث ليس مالًا ولا جاها بل مصائب يومية لايتخيلها عقل من الأعمال غير المشروعة في الذهب والألماس والمخدرات والفساد.

 

أبطال مسلسل "سيد الناس"

مسلسل "سيد الناس"جاء  من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضًا.

 

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عمرو سعد الفنان عمرو سعد شريف عامر الإعلامي شريف عامر

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