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ثقافة وفنون

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة مين يا قلبي | فيديو

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

طرح المطرب رامي جمال منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “مين يا قلبي” وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية رامي جمال الجديدة 

أغنية رامي جمال الجديدة مين يا قلبي من كلمات مصطفي حسن ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع موسيقي محمود صبري

 ألبوم رامي جمال 

وكان المطرب والملحن رامي جمال قد أعلن تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الجاري إلى موسم عيد الأضحي.

وكتب رامي منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل إن الألبوم يلحق يتسمع ".

 

اف: “وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت ف منها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شويه قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة اكتر ولا فرحانه اكتر ولا نص ونص”.

وطرح مؤخرا النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أغانيه بعنوان “حياتي الحلوة”.

أغنية حياتي الحلوة 

وأغنية حياتي الحلوة من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي.

 

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أغنية رامي جمال الجديدة أغنية رامي جمال المطرب رامي جمال رامي جمال

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