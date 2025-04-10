كشف المطرب رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن موعد ومكان عزاء والدة زوجته الراحلة، والتي وافتها المنية مساء أمس الأربعاء.

موعد ومكان عزاء والدة زوجة رامي صبري

وكتب رامي صبري قائلا: “عزاء السيدة شادية عبد المنعم والدة زوجتي يوم السبت بقاعة الوهاب بدار مناسبات الشرطة بالشيخ زايد.. نسألكم الدعاء وسعيكم مشكور جميعًا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.