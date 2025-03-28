سيد الناس حلقة 29، مواجهة نارية بين الجارحي والجباس تقترب من الذروة

مسلسل سيد الناس، ينتظر الجمهور الحلقة 29 وقبل الأخيرة لمسلسل سيد الناس والذي يقدمه الفنان عمرو سعد في رمضان 2025 خاصة بعد الأحداث المشوقة التي شاهدتها الحلقة السابقة

مسلسل سيد الناس حلقة 29

ومن المتوقع والذي ينتظره الجمهور هو أن يقتل الجارحي أبو العباس “عمرو سعد” فاروق الجباس “أحمد زاهر”، بعدما اكتشف أنه قاتل نجله “أدهم” الحقيقي، حيث أن الحلقة السابقة كشفت عن قتله لأدهم الجارحي رميا بالرصاص بعدما تزوج من ابنته ميادة الجباس من دون علمه

مسلسل سيد الناس حلقة 28

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 28 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد الذي يخوض به السباق الرمضاني لهذا العام، أحداثًا مشتعلة.

وكشفت الحلقة، بمعرفة “الجارحي أبو العباس" من هي أمه بعد سنوات طويلة ودخل في صدمة شديدة أمام ”سناء الخادمة" سلوى عثمان عندما اكتشف أنها والدته، وفي مشهد درامي ظل يعاتبها عتابًا شديدًا على سكوتها كل هذه السنين وأكدت أنه فعلت ذلك حتى لا يقول الآخرون أنه ابن الخادمة.

تتوالى الأحداث، ويخرج الجارحي وسط أهالي السبتية ويصرخ ويفتخر بأن والدته سناء الخادمة ويقبل جزمتها أمام الجميع، ويزداد الغل في قلب زوجة أبيه اعتماد الهواري، بعد معرفتها بالأمر.

كما كشفت الحلقة أيضًا من هو قاتل أدهم الجارحي الحقيقي واتضح أنه “فاروق الجباس” أحمد زاهر، حيث إنه أطلق النيران عليه عندما اكتشف زواجه من ابنته “ميادة” من دون علمه.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي

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