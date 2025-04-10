الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

كمال أبو رية: مسلسل لام الشمسية بداية لمرحلة جديدة في الدراما المصرية

الفنان كمال أبو رية،
الفنان كمال أبو رية، فيتو
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عبّر الفنان كمال أبو رية، عن شكره وتقديره لـ الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها وتكريمها لفريق عمل مسلسل لام شمسية، مؤكدًا أن هذا العمل هو بداية لمرحلة جديدة في الدراما المصرية، والتي تتميز بالوعي والرسائل المجتمعية المؤثرة.

 

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتوجه أبو رية بالشكر لزملائه في فريق العمل، مشيرًا إلى أن نجاح المشهد أو اللحظة الصغيرة يعود الفضل فيه لزملائه الذين سبق لهم أن حققوا نجاحات كبيرة، وقال: "نجاح كل مشهد صغير في هذا العمل هو نتيجة لجهود زمايلي الناجحين مسبقًا، وأنا ممتن لهم جميعًا".

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المجلس القومى للأمومة والطفولة شركة المتحدة للخدمات الاعلامية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس ادارة الشركة المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي

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