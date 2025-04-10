أحمد السعدني: مصر مليئة بالفنانين المبدعين

عبر الفنان أحمد السعدني عن شكره للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريمها لفريق عمل مسلسل لام شمسية، مؤكدًا أن كلماتها عن المسلسل كانت حافزًا قويًا لهم أثناء التصوير.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف: "من خلال هذا العمل، نود أن نوجه طلبًا، وهو أن مصر مليئة بالفنانين المبدعين الذين يريدون أن يقدموا الكثير لهذا الوطن، ونفتح أبواب الحوار حول مواضيع متنوعة تؤثر في المجتمع، لافتا إلى أن تأثير الفن يمتد إلى أبعد من مصر، قائلًا: "تأثير الفن لا يقتصر على مصر فقط، بل يمتد إلى الوطن العربي كله، ونأمل أن تزداد الأعمال التي تحمل رسائل هادفة تخدم المجتمع وتثير النقاشات المهمة.

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