الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

عصام السقا يتحدث لأول مرة عن دوره في "ريستارت" مع تامر حسني

عصام السقا
عصام السقا

تحدث الفنان عصام السقا، لأول مرة عن تفاصيل دوره في فيلم "ريستارت"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.

 

في هذا السياق، قال عصام السقا خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج "الراديو بيضحك" عبر الراديو 9090: "ريستارت من الشخصيات اللي أنا متحمس لها جدا، ومش شبه أي حاجة اتعملت".

 

وأضاف: "عامل شخصية بنهاوي، مهندس كابلات بحرية، ومكنتش أعرف إن في حاجة اسمها مهندس كابلات بحرية، وقعدت أذاكر الموضوع ده".

 

أوضح عصام السقا أنه يعتبر تامر حسني أيقونة فنية قائلا: "تامر بالنسبة لي أيقونة، من بداياتي بحب قصة نجاح وصعود تامر حسني، قصة مؤثرة جدا".

 

وتابع: "تامر اتحارب بكل الطرق إنه مايظهرش حرب تحاربيها لجبل وكمل، وطول الوقت بتعلم منه".

يذكر أن فيلم "ريستارت" من المقرر طرحه في السينمات بتاريخ 29 مايو المقبل.

 

 

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