أخبار الحوادث اليوم، استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر، غلق كلي لمحور التسعين الجنوبي وطريق بلبيس الصحراوي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قامت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة واتخاذ إجراءات تأمينية واسعة النطاق لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك ومواجهة كل مايخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمدخل طريق بلبيس الصحراوى للقادم من الطريق الدائرى ما بعد منزل كوبرى بلبيس اتجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة وصولًا لشارع الملاحة الجوية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصطدام سيارة نقل بمنزل على الطريق الزراعى بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

قررت الادارة العامة للمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة.



قضت محكمة جنايات الجيزة بأحكام مشددة على المتهمين بقتل سوداني الجنسية بمنطقة الهرم، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على المتهمين الأول والثاني والسادس، وبالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم الثالث، كما قضت بالحبس لمدة سنتين على المتهمين الرابع والخامس والسابع.

كشفت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة سنورس بالفيوم، غموض واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة، خلف مساكن ميمنة بدائرة المركز، وتبين أن وراءها علاقة غير شرعية بين شاب وفتاة، مقيمان بعزبة صالح شباطة التابعة لمركز سنورس، وقد تخلصا من الطفلة بإلقائها خلف مسجد مساكن ميمنه بدائرة المركز.

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخزن أخشاب بقرية كفر حجازي بعد ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى لسرعة علاجهم وأيضا خسائر مالية تقدر بـ 2 مليون جنية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول بمنطقة الجمالية.



قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية، وذلك لجلسة 26 أبريل المقبل.



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