الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يضم مصطفى العش لاعب الأهلي لمدة موسم ونصف

مصطفى العش، فيتو
مصطفى العش، فيتو
18 حجم الخط

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات مصطفى العش لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

المصري يضم مصطفى العش

جاء ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2027/2026.

العش يوقع للمصري

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري وتوقيع الكشف الطبي بعد إنهاء كافة الإجراءات مع نادي الأهلي وسداد المقابل النقدي للصفقة التي تعد الثالثة لأبناء بورسعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيث سبق لهم التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.

جدير بالذكر أن اللاعب مصطفى العش، والذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد سبق له اللعب لصفوف غزل المحلة وزد إف سي قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي.

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة المصري وزد إف سي بكأس مصر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء المقبل  الموافق الحادي والعشرين من يناير الجاري موعدًا لانطلاق مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق زد اف سي.

 تقام المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب، وكان المصري قد صعد لهذا الدور بعد تغلبه على فريق دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق زد اف سي للدور ذاته بعد تغلبه على فريق جي ( ألو ايجيبت سابقًا )  بهدف للاشئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي المصري النادي المصري العش مصطفي العش العش يوقع للمصري

مواد متعلقة

مهاجم أربيل العراقي يعترف بوجود مفاوضات مع الأهلي

توروب يوافق على رحيل مصطفى العش عن الأهلي

المصري البورسعيدي يستدرج سموحة في كأس عاصمة مصر
ads

الأكثر قراءة

أول صورة للمصري المتهم بالإساءة للمواكب الحسينية في العراق

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

76.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

الأطباء توضح مهام صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة وقيمة الاشتراك السنوي

المصري يضم مصطفى العش لاعب الأهلي لمدة موسم ونصف

مصر VS نيجيريا.. حسام حسن يكشف كواليس جديدة بعد وداع أمم أفريقيا.. وتريزيجيه يتحدث عن سر الخسارة أمام السنغال

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

المزيد
الجريدة الرسمية