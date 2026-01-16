المصري يضم مصطفى العش لاعب الأهلي لمدة موسم ونصف

18 حجم الخط

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات مصطفى العش لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

المصري يضم مصطفى العش

جاء ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2027/2026.

العش يوقع للمصري

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري وتوقيع الكشف الطبي بعد إنهاء كافة الإجراءات مع نادي الأهلي وسداد المقابل النقدي للصفقة التي تعد الثالثة لأبناء بورسعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيث سبق لهم التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.

جدير بالذكر أن اللاعب مصطفى العش، والذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد سبق له اللعب لصفوف غزل المحلة وزد إف سي قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي.

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة المصري وزد إف سي بكأس مصر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق الحادي والعشرين من يناير الجاري موعدًا لانطلاق مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق زد اف سي.

تقام المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب، وكان المصري قد صعد لهذا الدور بعد تغلبه على فريق دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق زد اف سي للدور ذاته بعد تغلبه على فريق جي ( ألو ايجيبت سابقًا ) بهدف للاشئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.