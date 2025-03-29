السبت 29 مارس 2025
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حوادث

أحكام مشددة للمتهمين بقتل سوداني الجنسية في الهرم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات الجيزة بأحكام مشددة على المتهمين بقتل سوداني الجنسية بمنطقة الهرم، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على المتهمين الأول والثاني والسادس، وبالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم الثالث، كما قضت بالحبس لمدة سنتين على المتهمين الرابع والخامس والسابع.

 

مقتل سوداني بالهرم

 وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، بعدما احتجزوا المجني عليه داخل شقة بالطابق الثامن بسبب معاملات مالية بينهم، مما دفعه لمحاولة الهروب عبر الشرفة، لكنه سقط ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى شقة المتهم السابع وقاموا باحتجازه والاعتداء عليه، مما جعله يحاول الفرار بالقفز إلى شرفة الطابق السفلي، لكنه فقد توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى وفاته على الفور، وفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي.

وكان بلاغ ورد لدائرة قسم شرطة الهرم، بسقوط قتيل في الهرم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة، التي أصدرت الأحكام المذكورة بحقهم.

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