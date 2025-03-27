إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالهرم

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بالهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

حادث الطريق الدائري بالهرم

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري بالهرم بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين تصادم سيارتين ملاكى، مما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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