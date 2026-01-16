10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

نشاط الرئيس الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي صدور 10 قرارات جمهورية مهمة حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 11 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اعتبارا من يوم الخميس 19 من رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 من يناير سنة 2026 ميلادية.

قرارات جمهوية مهمة

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين في مجلس النواب.

يعين عضوًا بمجلس النواب كل من:

1. سامح حسن شكرى سليم.

2. أشرف محمد عبد الحميد الشيحى.

3. صلاح الدين فوزى محمد فرج.

4. هشام عبد السلام بدوى.

5. عمرو مصطفى حسنين الوردانى.

6. عادل فهيم محمد عزب.

7. خالد محمد أحمد عبد الرحمن.

8. شريف باشا سيف بشاى.

9. عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم.

10. إياد سعيد سليمان عودة.

11. سمير صبرى محمد أمين.

12. ياسر عرفات محمد على العربى.

13. أحمد علاء محمد فايد.

14. سعيد جمال محمد عبد الفتاح.

15. عادلة محمد عبد السلام رجب.

16. نائلة جبر محمد جبر على.

17. ماريان مجدى راغب قلدس.

18. ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن.

19. منال حمدى محمود السيد.

20. ميرنا عصام الدين محمد عارف.

21. راندا محمد أحمد مصطفى.

22. نهى عبد الرحمن عبد الشافى عبد الرحمن.

23. هناء عبد الحميد محمد العبيسى.

24. نشوة سليمان محمد عقل.

25. أمل مصطفى حسين عصفور.

26. يارا عفت حسن يوسف.

27. شيرين رضا عبد القوى طايل.

28. عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل

دعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور السعدي الغول السعدي يوسف، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور محمد منصور حسن حمزة، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة بنها.

• الدكتور أحمد عبادة جدوع العربي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة طنطا.

• الدكتور مسعد نجاح الرفاعي أبو الديار، عميدًا لكلية الآداب، جامعة السويس.

• الدكتورة أماني إبراهيم الدسوقي محمد عبد الرازق، عميدًة لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بورسعيد.

• الدكتور محمد نور السيد علي، عميدًا لكلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف.

• الدكتور محمود إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لمعهد الدراسات البيئية، جامعة العريش.

مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عبد الرحمن عبد العظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، والتي تُعد نموذجًا تنمويًا غير مسبوق في التنمية الاقتصاديّة والعُمرانيّة.

وفي هذا الصدد، تم استعراض الأعمال الـمُنفّذة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ تلك المرحلة من المشروع في نطاق ٢٠ محافظة و٥٢ مركزًا و٣٣٣ وحدة محلية و١٤٧٧ قرية، ويستفيد حوالي ٢٠ مليون نسمة من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تلك المرحلة، والتي يبلغ عددها حوالي ٢٧٣٣٢ مشروع، أخذًا في الاعتبار أن مُتوسط مُعدّل تنفيذ تلك المشروعات بلغ ٩٠%.

منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلًا نطاق العمل الجغرافي للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وتطورات إنشاء المرافق والبنية الأساسية ذات الصلة، بما في ذلك منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب ومنظومة الطاقة والاتصالات، فضلًا عن نطاق الأعمال الهندسية سواء بالنسبة لقطاع النقل والطرق أو بالنسبة للخدمات الأمنية والمجتمعية.

كما تناول الاجتماع الموقف الراهن والتنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة، وسبل مواجهة التحديات لضمان الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في الأطر الزمنية المحددة.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراضًا للمُستهدفات والاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تشمل مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والمياه، الغاز الطبيعي، الاتصالات والألياف الضوئية، إلى جانب الوحدات الصحية والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك المنشآت التعليمية، علمًا بأنه من المقرر أن تُنفذ المرحلة الثانية في ٢٠ محافظة و٢٠٤ وحدات محلية، بإجمالي نحو ١٤,٥٠٠ مشروع، وأنه تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد منها في ٢٤٥ قرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، مع توفير التمويل اللازم بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين في أقرب وقت.

كما شدّد الرئيس على أهمية الاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفقًا لأحدث المعايير.

السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم إيذانًا بافتتاحه

كما أدّى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الفجر اليوم بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بافتتاح المسجد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

مسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد المسجد فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس استمع، في هذا الإطار، إلى شرح من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس بمواصلة تطوير البنية التحتية للمساجد في مصر، بما يضمن اضطلاعها برسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.

وعقب صلاة الفجر، ألقى الدكتور أسامة الأزهري خطبة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، استعرض خلالها الحكمة والدروس المستفادة من هذه المعجزة الإلهية، موجّهًا التهنئة للرئيس وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

