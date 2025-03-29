القبض على عامل تحرش بسيدة أجنبية في أحد شوارع الجمالية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول بمنطقة الجمالية.
تلقي قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" ؛ بتضررها من عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر؛ لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.
القبض على عامل تحرش بسيدة أجنبية في أحد شوارع الجمالية
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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