مخدرات العيد، سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش بـ 6.6 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

في بنى سويف؛ تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزتهما 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون بدون لوحات معدنية".

سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بقيمة 6.6 مليون جنيه قبل توزيعهم في العيد

وفي الإسماعيلية؛ تم ضبط عنصر إجرامى" له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 75 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 6,6 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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