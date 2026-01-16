الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

أول صورة للمصري المتهم بالإساءة للمواكب الحسينية في العراق

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية العراقية ألقت القبض على مواطن مصري، على خلفية منشور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، تضمّن عبارات اعتُبرت مسيئة لطقوس المسلمين الشيعة.

وأفادت التقارير بأن المتهم نشر عبارات وصفَتها السلطات بأنها استفزازية وتمثل تجاوزًا صريحًا على الشعائر الدينية، ومحاولة لإثارة الفتنة، وذلك تزامنًا مع مرور المواكب الحسينية في منطقة الكاظمية المقدسة، من بينها عبارة: «الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!»، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الشعبية، ودفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فوري في الواقعة.

وأكدت المصادر أن توقيف المواطن المصري جاء في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها وزارة الداخلية العراقية، بهدف حماية المواكب الدينية، وضمان سلامة المواطنين، ومنع أي محاولات قد تمس السلم المجتمعي أو تسيء للمشاعر الدينية.

ومن المتوقع أن يتم إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفق القوانين العراقية التي تجرم الإساءة إلى المقدسات والشعائر الدينية.

ويُذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان قد أكد أن الشيعة إخوة في الدين، مشيرًا إلى أن الأزهر أطلق «نداء أهل القبلة» لتعزيز الوحدة الإسلامية، ومحذرًا من أن أعداء الأمة هم المستفيدون من أي شقاق عربي أو إسلامي.

