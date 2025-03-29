السبت 29 مارس 2025
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حوادث

كشف غموض واقعة العثور على رضيعة في سنورس بالفيوم

مركز سنورس، فيتو
مركز سنورس، فيتو

 كشفت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة سنورس بالفيوم، غموض واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة، خلف مساكن ميمنة بدائرة المركز، وتبين أن ورائها علاقة غير شرعية  بين شاب وفتاة، مقيمان بعزبة صالح شباطة التابعة لمركز سنورس، وقد تخلصا من الطفلة بإلقائها خلف مسجد مساكن ميمنه بدائرة المركز.

 

ضبط والدي الرضيعة العثور عليها خلف المسجد

 وتمكنت مأمورية الضبط المشكلة من وحدة مباحث مركز شرطة سنورس، بقيادة الرائد عمر شوقي رئيس المباحث من إلقاء القبض على الفناة  " م. ك " 25 سنة،  والشاب " ط.د "   مقيمين بعزبة صالح شباطة التابعة لمركز سنورس،  وبمواجهتهما عن ما أسفرت عنه التحريات اعترفا في التحقيق بأنه نشأت بينهما علاقة غير شرعية نتج عنها الطفلة العثور عليها، وخشيتهما من افتتضاح امرهما اتفقا على التخلص من الطفلة  بعيدا عن قريتهما، فاستقلان توك توك وتوجها إلى مساكن ميمنة وألقيا الرضيعة خلف مسجد المساكن.

 

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يذكر أن الأهالي بمساكن ميمنة قد عثروا علي طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة بكامل ملابسها وحالتها العامة جيدة ملقاة خلف مسجد المساكن، وتحرر محضر بالواقعة، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها حتى تم الوصول إلى هوية أبوي الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة وعملية الضبط وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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