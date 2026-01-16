خبير حقوقي: غياب الخبرة السياسية للنائب ليس عيبًا دستوريًا

18 حجم الخط

قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن البرلمان في جوهره مؤسسة تمثيلية تعكس التنوع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، وليس من المفترض أن يكون مؤسسة فنية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف عبد الحافظ في تصريحات صحفية: "النائب البرلماني لا يُنتخب لأنه خبير بالقانون أو لديه خبرة في العمل السياسي، وإنما لأنه يمثل إرادة شريحة من المواطنين، وينقل مصالحهم وهمومهم إلى ساحة التشريع والرقابة."

وأشار إلى أن غياب الخبرة السياسية لا يُعد عيبًا دستوريًا، ولا مانعًا عمليًا من أداء الدور البرلماني، مؤكدًا: "لو كان الدستور اشترط خبرة سياسية أو ممارسة حزبية مسبقة، لما كان قد نص على الانتخابات الحرة للمواطنين، فالممارسة تصنع الخبرة، والعمل البرلماني عمل جماعي تحكمه لوائح وآليات، وليس فقط مهارات فردية."

وأوضح عبد الحافظ أن البرلمان يحتوي على لجان نوعية، وأجهزة فنية، ومستشارين، ونظم إجرائية، تمكّن أي نائب مهما كانت خبرته من أداء مهامه التشريعية والرقابية، شريطة توفر الإرادة والرغبة في العمل لخدمة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.