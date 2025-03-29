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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 7  أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية قصر الباسل بدائرة مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفي إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص علي الطريق الغربي

وكان قد تلقي اللواء أحمد  عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة العمليات بإدارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية قصر الباسل، بدائرة مركز شرطة إطسا، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة فإنقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 7 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي  لتلقي العلاج اللازم.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي النيابة العامة إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى قرية قصر الباسل محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم

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