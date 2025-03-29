السبت 29 مارس 2025
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حوادث

الداخلية تبدأ تفعيل خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

مصدر أمني: الداخلية
مصدر أمني: الداخلية تعلن الطوارئ وتبدأ تفعيل خطة تأمين احتف

بدأت وزارة الداخلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تفعيل خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

 

مصدر أمني: الداخلية تعلن الطوارئ لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر  

 

وقال مصدر أمني إنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وإعلان حالة الطوارئ  تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم الغاء الراحات والإجازات لرجال الشرطة بكافة الإدارات والمديريات.

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