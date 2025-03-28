صحة الفيوم تخصص 7 مراكز لصرف ألبان الأطفال خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالفيوم، عن تخصيص 7 منافذ فى الإدارات الصحية بالمحافظة لصرف ألبان الأطفال خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وهى مركز طبى الحادقة فى الإدارة الصحية لبندر الفيوم ووحدة قرية العزب الصحية فى ادارة مركز الفيوم ووحدة قرية قلمشاه فى إدارة أطسا الصحية ومركز طبى سنورس فى الإدارة الصحية بالمركز ومركز طبى طامية فى إدارة طامية الصحية ووحدة قرية المشرك قبلى فى الإدارة الصحية فى مركز يوسف الصديق ومركز طبى أبو جنشو فى إدارة أبشواى الصحية.

فحص الراغبين في الزواج

وقال الدكتورة ميرفين زين العابدين مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم، انه تم تخصيص مركز طبى كيمان فارس بمدينة الفيوم لفحص المقبلين على الزواج خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن قسم جراحات القلب المفتوح بمستشفي طامية المركزي بالفيوم، اجري 35 عملية ناجحة بنسبة 100% منذ انسائهةفر سبتمبر 2024، وحتى نهاية فبراير 2025، وهو إنجاز طبي يعكس كفاءة الفرق الجراحية التي تضم نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين من جامعات الفيوم وعين شمس ومعهد القلب.

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